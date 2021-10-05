Sony ищет новые идеи в научной фантастике
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Токио, 4 октября (Jiji Press). Что вы думаете о маске, позволяющей владельцу наслаждаться синтезированными запахами превосходной кухни, или о плавучем доме для людей, которым пришлось покинуть родные места из-за повышения уровня моря?
Это некоторые из идей возможных продуктов и услуг, которые японская компания Sony Group Corp. разработала на основе научно-фантастических рассказов, созданных в результате сотрудничества между писателями-фантастами и молодыми дизайнерами компании.
Такие рассказы предлагают заглянуть в будущее, представленное смелым воображением авторов, а детали, включенные в воображаемое будущее, используются для разработки продуктов и услуг. Этот метод называется научно-фантастическим прототипированием.
Мы видели во время пандемии COVID-19 сцены, напоминающие научно-фантастические фильмы – опустевшие из-за локдаунов города и т. п., и японские компании, включая Sony, начинают искать нетрадиционные методы и выдвигать новые идеи.
Sony реализовала продукты и услуги, которые появляются в историях, составленных в ходе семинаров между писателями и дизайнерами на общие темы «2050», «Токио» и «романтика», обозначенных как ключевые слова для фантазии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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