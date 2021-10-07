Цены на бензин в Японии впервые за три года выросли выше 160 йен за литр

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Токио, 6 октября (Jiji Press). По данным правительства, средняя цена бензина в Японии 4 октября достигла 160 йен за литр впервые за три года.

Согласно опросу, проведенному министерством промышленности, средняя цена по стране выросла на 1,3 йены по сравнению с неделей ранее, цены растут пятую неделю подряд из-за резкого роста цен на сырую нефть.

Ранее на этой неделе японские дистрибьюторы нефти подняли оптовые цены для заправочных станций примерно на 2 йены. Таким образом, на следующей неделе средняя цена за литр может превысить 160 йен впервые примерно за семь лет.

Ожидается, что более высокие цены на бензин скажутся на расходах домохозяйств, поскольку в этот осенний туристический сезон люди будут чаще путешествовать на автомобилях после того, как 30 сентября правительство полностью отменило чрезвычайное положение в связи с COVID-19.

Цены на бензин выросли в 43 из 47 префектур страны, при этом самый резкий рост в Коти составил 3,7 йены, за ней следуют Ямагата и Фукуи. Цены в Тоттори и Окаяма снизились.

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