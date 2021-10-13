Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о важности интегрированных курортов с казино для развития туризма

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Токио, 11 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил о значении интегрированных курортов с казино, которые планируют создавать, для развития туризма в стране.

Проект интегрированных курортов – «ключевая инициатива по превращению страны в мирового лидера туризма», – сказал Кисида на пленарном заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента.

«Мы продолжим предпринимать необходимые шаги» для открытия таких туристических объектов, – сказал он, отвечая на вопросы Цудзимото Киёми, члена ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

В августе Яманака Такэхару победил других кандидатов на выборах мэра Йокогамы, пообещав свернуть программу строительства курорта-казино в этом городе, центре префектуры Канагава.

При этом Кисида подчеркнул, что такие курорты «должны вносить большой вклад в местную экономику, привлекая много посетителей», поскольку будут включать не только казино, но и конференц-залы и отели.

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