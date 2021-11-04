Трое бывших руководителей TEPCO не признали себя виновными в аварии на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Трое бывших руководителей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. не признали себя виновными в авариях 2011 года на атомной электростанции «Фукусима-1» на первом слушании апелляционного суда.
Судебный процесс в Высоком суде Токио начался после того, как постановление окружного суда 2019 года признало троих – бывшего председателя Кацумату Цунэхису (81 год) и бывших исполнительных вице-президентов Такэкуро Итиро (75 лет) и Муто Сакаэ (71 год) – невиновными в профессиональной халатности, приведшей к смерти и травмам.
Кацумата не явился на слушание во вторник, сославшись на проблемы со здоровьем.
Этим троим в 2016 году были предъявлены обвинения юристами, назначенными в качестве обвинителей после того, как следственная группа прокуратуры, в состав которой входили обычные граждане, дважды отменяла решения прокуратуры не предъявлять им обвинения.
В результате ядерной аварии на электростанции в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии произошла беспрецедентная тройная катастрофа после сильного землетрясения и цунами в марте 2011 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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