В связи с гибелью женщины из Шри-Ланки в следственном изоляторе в Японии её семья подала судебный иск

Новости

Нагоя, 10 ноября (Jiji Press). Члены семьи шри-ланкийской женщины, которая умерла в следственном изоляторе в городе Нагоя в центральной Японии в марте, подали уголовный иск, обвиняя высокопоставленных чиновников учреждения в убийстве женщины Вишма Сандамали (33 года).

Её сестры – 29-летняя Вайоми и 27-летняя Пурнима – подали жалобу в районную прокуратуру Нагоя во вторник.

Согласно жалобе, Вишма начала жаловаться на плохое самочувствие, рвоту и потерю аппетита уже в середине января, находясь под стражей в региональном бюро иммиграционной службы Нагои. Она просила отправить её на лечение в больницу вне изолятора, но 6 марта скончалась.

Члены семьи утверждают, что официальные лица, включая тогдашнего руководителя бюро и охранников в изоляторе, находящемся в ведении Агентства иммиграционных служб Японии, не выполнили свои обязанности и обязательства по оказанию Вишме надлежащей медицинской помощи, чтобы защитить её жизнь.

Они обвинили чиновников в совершении умышленного убийства через пренебрежение её интересами, поскольку им была безразлична её жизнь.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме