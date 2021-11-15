Японская писательница Сэтоути Дзякутё скончалась в возрасте 99 лет

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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Японская писательница и буддийская монахиня Сэтоути Дзякутё, обширное творческое наследие которой включает автобиографические романы, биографии и историческую литературу, скончалась 9 ноября от сердечной недостаточности в больнице в городе Киото на западе Японии. Ей было 99 лет.

Сэтоути, награждённая Орденом Культуры в 2006 году, была также известна как антивоенная и антиядерная активистка.

Сэтоути родилась в Токусиме в западной части Японии в 1922 году. Она вышла замуж, когда была студенткой Токийского женского христианского университета и жила в Пекине. Вернувшись в Японию в 1946 году, она влюбилась в ученика мужа и развелась.

Примерно в то же время Сэтоути начала писать роман. После получения литературной премии в 1957 году неоднозначную реакцию вызвал её рассказ о неверности жены «Сердце цветка», за который она получила презрительное прозвище «писательница утробы».

Из-за этих проблем литературные издатели несколько лет не заказывали ей книги, но Сэтоути обрела популярность благодаря своим романам, опубликованным в журналах.

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