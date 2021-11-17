В Японии три человека осуждены за загрузку на YouTube «быстрых фильмов»

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Сэндай, префектура Мияги, 16 ноября (Jiji Press). Суд на северо-востоке Японии признал трёх человек виновными в нарушении закона об авторском праве путём загрузки «быстрых фильмов» на YouTube.

Председательствующий судья Сэндайского районного суда Окава Такао заявил, что быстрые фильмы, смонтированные без разрешения правообладателей и продолжительностью около 10 минут каждый, «могут препятствовать развитию кинокультуры».

Судья приговорил 25-летнего Такасэ Кэнъя, организатора преступления, к двум годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на четыре года и обязал его выплатить штраф в размере 2 миллионов йен. Прокуратура требовала тюремного заключения сроком на два года и штрафа в размере 2 миллионов йен.

Мужчина и женщина, монтировавшие фильмы, были приговорены к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на три года. Прокуратура потребовала 18 месяцев лишения свободы без отсрочки исполнения.

Противозаконные действия трёх человек «могут разрушить структуру дохода от фильмов и заслуживают сурового осуждения, – сказал Окава. – Они нанесли серьёзный ущерб, учитывая количество просмотров видео, с серьёзными результатами».

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