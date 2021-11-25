В Японии в условиях эпидемии ухудшились экономические показатели больниц

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Токио, 24 ноября (Jiji Press). Норма прибыли в больницах в 2020 финансовом году, исключая психиатрические учреждения, в Японии составила в среднем -6,9%, что на 3,8% ниже, чем в предыдущем году, как показали результаты опроса министерства здравоохранения, опубликованные 24 ноября.

Представитель министерства высказал мнение, что такой результат был вызван тем, что люди воздерживались от посещения медицинских учреждений, а количество операций сократилось в условиях эпидемии нового коронавируса.

Между тем, рентабельность составила 0,4% с учётом субсидий, полученных больницами в рамках государственной программы, направленной на поддержку усилий по обеспечению больничных коек для пациентов с COVID-19 и реализации мер по профилактике инфекций.

Министерство сообщило о результатах исследования экономических условий в сфере здравоохранения за финансовый год, закончившийся в марте прошлого года, в Центральный медицинский совет социального страхования, который консультирует министра здравоохранения. Результаты будут использованы в качестве базовых данных для пересмотра платы за медицинские услуги по программам медицинского страхования до 2022 финансового года. Такой пересмотр проводится раз в два года.

В ходе опроса релевантные ответы получены от 1218 больниц и 1706 клиник по всей Японии.

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