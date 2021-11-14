В Японии в 2020 году количество диагнозов рака снизилось почти на 10%: вероятно, люди избегали посещения больниц из-за эпидемии

Сейчас мы в какой-то мере привыкли к постоянному риску заражения, но когда в 2020 году впервые объявили чрезвычайное положение, многие люди опасались лишний раз выходить из дома, и кто-то, вероятно, пропустил плановую проверку на онкологические заболевания. Мы рекомендуем тем, кто отложил очередной медосмотр, не упустить следующую возможность.

Согласно опросу, проведенному Японским обществом борьбы с онкологическими заболеваниями, количество людей, у которых диагностировали рак, в 2020 году уменьшилось на 9,2% по сравнению с 2019 годом. В ходе опроса в 486 медицинских учреждениях, таких как университетские больницы и онкологические клиники по всей стране, были разосланы анкеты о пяти видах рака: желудка, толстой кишки, лёгких, молочной железы и шейки матки. Ответы поступили из 105 учреждений, или 21,5%.

Общее количество диагнозов 5 онкологических заболеваний уменьшилось на 8154 с 2019 года до 80 660. Судя по количеству ответов, существует вероятность того, что общее количество диагнозов по стране уменьшилось более чем на 40 000. Наибольшее снижение по сравнению с 2019 годом было по раку желудка, на 13,4%, за которым следует рак толстого кишечника, 10,2%.

В апреле-мае 2020 года, когда было объявлено первое чрезвычайное положение в связи с распространением инфекции, людей во всей стране призывали не выезжать за границы своих префектур и воздерживаться от выхода из дома без необходимости, и медицинские обследования, организуемые местными органами власти, отменяли или окладывали. Страх перед неизвестным вирусом сильно ограничивал передвижения людей, и даже после отмены чрезвычайного положения, вероятно, люди продолжали воздерживаться от выхода и посещения медицинских учреждений.

По стадиям рака, которые указывают на степень прогрессирования заболевания, диагнозы первой стадии рака желудка снизились на 17,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо больше разницы на других стадиях. Количество диагнозов первой стадии рака толстого кишечника, рака груди также значительно уменьшилось – существует вероятность, что раковые заболевания на первой стадии, когда пациент ещё не ощущает симптомов, не были выявлены из-за отказа от посещения врача. По данным общества борьбы с раком, существуют опасения, что снижение раннего выявления рака приведёт к росту выявления на более поздних стадиях, что может привести к ухудшению прогноза развития болезни и увеличению смертности.

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