В Японии могут снова начать рекомендовать вакцинацию против вируса папилломы человека

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Токио, 2 октября (Jiji Press). В Японии, вероятно, вновь будут активно рекомендовать вакцинацию против вируса папилломы человека, или ВПЧ, основной причины рака шейки матки.

1 октября группа экспертов министерства здравоохранения поделилась мнением о том, что «не существует фактора, препятствующего активным рекомендациям вакцинации против ВПЧ для отдельных лиц».

В 2013 году министерство прекратило рекомендовать вакцинацию после серии сообщений о предполагаемых отрицательных побочных эффектах.

Эксперты отметили, что связь между прививками вакцины против ВПЧ и появившимися впоследствии симптомами неясна.

Группа экспертов согласилась с необходимостью обсуждения вопросов, требующих решения, чтобы возобновить активное продвижение вакцинации против ВПЧ, поскольку эффективность вакцин против ВПЧ подтверждена в Японии и за ее пределами, и более 60% местных органов власти начали предоставлять информацию о прививках жителям, отвечающим критериям вакцинации.

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