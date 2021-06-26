Статистика смертей в Японии: рак – причина четверти смертей, маски снижают вероятность пневмонии

Статистика смертей в Японии: рак – причина четверти смертей, маски снижают вероятность пневмонииОбщество
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Согласно «Статистике естественного движения населения» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2020 году от рака умерло 378 356 человек. На его долю приходится 27,6% всех причин смерти, то есть каждая четвёртая смерть. Коэффициент смертности от рака (количество смертей на 100 000 населения) растёт, достигнув уровня в 307 за 20 лет. Наиболее частыми очагами рака у мужчин были лёгкие (53 244 смертей, коэффициент смертности 88,8), желудок (27 769 смертей) и толстый кишечник (27 715 смертей). У женщин очагами были толстый кишечник (24 069, коэффициент смертности 38) и лёгкие (22 337).
Второй по частоте причиной смерти были болезни сердца (кроме гипертонии), 205 518 человек, а третьей – старость, 132 435 человек. Количество смертей от старости ранее снижалось, но начало расти после 2005 года.
Число умерших от пневмонии составило 78 445 человек, что на 17 073 человека меньше, чем в предыдущем году. Предполагают, что пандемия коронавируса привела к предотвращению и прочих респираторных заболеваний за счёт массового ношения масок и самоизоляции.
При рассмотрении основных причин смерти по полу и возрасту мы видим, что доля онкологических заболеваний с возрастом растёт, достигая пика в 55-59 лет для женщин и 65-69 лет для мужчин. Заметно, что как среди женщин, так и среди мужчин в возрасте от 15 до 34 лет в числе смертей высока доля самоубийств.
Фотография к заголовку: Pixta
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