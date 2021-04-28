Десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях в Японии составила 59,4%
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 апреля (Jiji Press). В Японии 10-летняя выживаемость людей, у которых в 2008 году был диагностирован рак, составила 59,4 процента, говорится в отчёте Национального онкологического центра (NCC).
Это первое крупномасштабное исследование 10-летней выживаемости, проведенное NCC, оно охватило около 238 000 больных онкологическими заболеваниями.
«Мы смогли получить полную картину (выживаемости от рака) в стране», – сказал представитель NCC. Он добавил, что опрос «указал на необходимость долгосрочного наблюдения, поскольку выживаемость пациентов с некоторыми типами рака снизилась по прошествии пяти лет после того, как им был поставлен диагноз».
10-летняя выживаемость была рассчитана на основе данных 237 892 больных раком в 240 медицинских учреждениях по всей стране, за исключением данных о тех, кто умер от других причин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японская спортсменка Икээ Рикако выиграла заплыв на 100 метров и получила место в олимпийской сборной после перенесённой лейкемии
- В Японии разработали капсулы для генной терапии онкологических заболеваний
- Онкологические заболевания у молодёжи в Японии: 75% пациентов – женщины
- У почётной императрицы Митико диагностирован рак молочной железы
- Медицинская страховка в Японии покрывает скрининг генной терапии рака
- Иммунотерапия онкологических заболеваний: препарат Opdivo компании «Оно якухин»
- В Японии приняты рекомендации для врачей по сохранению возможности иметь детей для пациентов с онкологическими заболеваниями
- Лечение рака в Японии: трёхлетняя выживаемость достигла 71,3%
- В Японии количество выживающих при онкологических заболеваниях на протяжении 10 лет составило 57,2%
- В Японии разработали технологию диагностики рака груди по выделениям слёзных желез