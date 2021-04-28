Десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях в Японии составила 59,4%

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Токио, 27 апреля (Jiji Press). В Японии 10-летняя выживаемость людей, у которых в 2008 году был диагностирован рак, составила 59,4 процента, говорится в отчёте Национального онкологического центра (NCC).

Это первое крупномасштабное исследование 10-летней выживаемости, проведенное NCC, оно охватило около 238 000 больных онкологическими заболеваниями.

«Мы смогли получить полную картину (выживаемости от рака) в стране», – сказал представитель NCC. Он добавил, что опрос «указал на необходимость долгосрочного наблюдения, поскольку выживаемость пациентов с некоторыми типами рака снизилась по прошествии пяти лет после того, как им был поставлен диагноз».

10-летняя выживаемость была рассчитана на основе данных 237 892 больных раком в 240 медицинских учреждениях по всей стране, за исключением данных о тех, кто умер от других причин.

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