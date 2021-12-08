Нобелевский лауреат Манабэ Сюкуро рассказал, что при исследованиях им двигало любопытство

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Токио, 7 декабря (Jiji Press). Манабэ Сюкуро, нобелевский лауреат, родившийся в Японии, рассказал, что исследования в области изменения климата были вызваны его искренним любопытством.

«Мне очень нравилось изучать изменение климата, – сказал однажды Манабэ, 90-летний старший метеоролог из Принстонского университета, получивший 6 декабря медаль Нобелевской премии по физике этого года. – Любопытство – вот что движет всей моей исследовательской деятельностью».

Манабэ родился в семье, где было много врачей. Изначально он намеревался делать карьеру в области медицины. Однако, будучи молодым студентом, он провалил задание по вскрытию лягушки и однажды вызвал взрыв во время химического эксперимента. Он быстро отказался от медицинской карьеры и вместо этого начал изучать метеорологию.

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