Кавабата Ясунари и его Нобелевская мемориальная лекция

Биографии знаменитых японцев

В Нобелевской лекции Кавабата Ясунари рассказал о связи между традиционной культурой Японии и своим творчеством, приведя множество цитат из древнеяпонской литературы и высказывания дзенских монахов. Эта лекция – квинтэссенция творчества Кавабаты, стремящегося отразить в своих произведениях японскую эстетику.

Нобелевская премия как признание японской литературы на международном уровне

17 октября 1968 года Шведская Академия присудила Нобелевскую премию по литературе Кавабате Ясунари за писательское мастерство, передающее сущность японского сознания. Японский писатель удостоился Нобелевской премии впервые, поэтому эта новость широко освещалась как в Японии, так и за её пределами.

С тех пор прошло более полувека. Материалы о процессе отбора лауреатов, закрытые для широкой публики на 50 лет, были опубликованы. Эти документы, а также дополнительные исследования пролили свет на историю награждения Кавабаты. Оказалось, что доминирование западных писателей среди лауреатов сочли некорректным, и взоры Нобелевского комитета обратились на японскую литературу. В 1958 году на Нобелевскую премию по литературе впервые номинировалось два японских писателя – Танидзаки Дзюнъитиро и Нисиваки Дзюндзиро, в 1960 году – Танидзаки, в 1966 году – Мисима Юкио. В 1967 году Кавабата и Мисима вошли в шорт-лист кандидатов. Нобелевская премия Кавабаты – это не только признание его заслуг как писателя, но и признание японской литературы на международном уровне.

В 1992 году Нобелевскую премию по литературе получил Оэ Кэндзабуро, в последнее время среди кандидатов часто упоминается имя Мураками Харуки. Ещё один перспективный кандидат– Тавада Ёко, пишущая на японском и немецком языках. Мировая литература представлена выходцами из разных стран, а творчество писателей выходит за рамки национальной литературы. За прошедшие полвека карта мировой литературы претерпела значительные изменения.

В специальном выпуске NHK Кавабата сообщил, что своей премией он обязан переводчикам. Нобелевский комитет не принимал к рассмотрению книги на японском языке, поэтому Кавабата считал, что без качественного перевода у него не было шансов получить премию. Специалист по сравнительной литературе Дамрош Дэвид сформулировал новую концепцию: «Мировая литература – эта литература, обогащающаяся за счёт переводов». Переводы помогают книгам находить читателей за пределами языка оригинала, и награждение Кавабаты продемонстрировало, что литературное произведение с помощью перевода может обрести новую жизнь, и обозначило новый путь мировой литературы на глобальном уровне.

Погружение в традиционную культуру в преддверии церемонии награждения

3 декабря Кавабата вылетел из Японии в Стокгольм на церемонию награждения. В течение двух месяцев, прошедших с момента объявления лауреатов, Кавабата переосмыслил взаимосвязь своего творчества с традиционной культурой и искусством Японии.

Он принял участие в чайной церемонии Коэцукай в память о деятеле искусств Хонъами Коэцу (1558-1635), проводимой каждый год с 11 по 13 ноября в храме Коэцудзи в Киото. Упоминание об этой церемонии, во время которой Кавабата наслаждался старинной чайной утварью среди красных клёнов Киото, встречается в написанной в том же году дзуйхицу «В городе Ибараки» (Ибараки-си дэ).

Кавабата давно интересовался культурой чайной церемонии. В одном из послевоенных романов – «Тысячекрылый журавль», мир тя-но ю служит фоном для описания аморальных отношений между персонажами. В 1957 году Токио принимал 29-й конгресс международного ПЕН-клуба, и Кавабата в качестве президента японского ПЕН-клуба пригласил на конгресс представителей чайной школы Урасэнкэ для проведения чайной церемонии, чтобы поприветствовать съехавшихся в японскую столицу литераторов. Участие Кавабаты в чайной церемонии Коэцукай перед поездкой в Стокгольм, где ему предстояло первым из японских писателей получить Нобелевскую премию по литературе, можно рассматривать как стремление прикоснуться к традиционной японской культуре в преддверии значимого мероприятия.

14 ноября, после участия в Коэцукай, Кавабата встретился в Нагое с гончаром Аракава Тоёдзо. Аракава – известный мастер, сумевший возродить технологии керамики Сино по найденным обломкам древних изделий. В книге «Тысячекрылый журавль» Кавабата описывает уникальный цвет и текстуру чайных чашек Сино, переплетая его с образом чарующей женщины. Керамика Сино оказалась связующей нитью, объединяющей двух деятелей искусств.

Во время встречи Аракава показал Кавабате приобретённое в 1960 году 14-метровое полотно Каварая Сотацу «Цурудзу ситаэ вакакан», где на позолоченном фоне была изображена журавлиная стая и стихотворения вака Хонъами Коэцу из сборника «36 бессмертных поэтов». Сейчас эта картина зарегистрирована в качестве значимого культурного наследия и хранится в Национальном музее Киото, однако в 60-е годы она принадлежала Аракаве. Показав Кавабате бережно хранимый шедевр, Аракава поздравил автора «Тысячекрылого журавля» с получением Нобелевской премии.

Название книги происходит от платка фуросики с журавлями, который героиня романа Юкико взяла с собой на чайную церемонию. Журавль – символ женской фигуры и души женщины, он отражает красоту её движений. Этот мотив прослеживается и в образе Кикуко, героини ещё одного послевоенного романа «Стон горы». Кавабата тоже коллекционировал предметы искусства, и нетрудно догадаться, что полотно с журавлями вызвало у него ассоциации с множеством ярких образов картин таких художников школы Римпа, как Хонъами Коэцу, Каварая Сотацу, Огата Корин и Огата Кэндзан.

Впоследствии Кавабата рассказал о своём восхищении этим шедевром в письме к художнику Хигасияма Кайи. Встреча с Аракавой напомнила Кавабате о связи «Тысячекрылого журавля» с керамикой Сино и картинами художников школы Римпа. Участие в чайной церемонии Коэцукай и беседа с Аракавой помогли Кавабате переосмыслить глубокую связь своего творчества с традиционной культурой и древним искусством Японии.

Нобелевская лекция с образами чайной церемонии

10 декабря во время церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии одетому в традиционную накидку хаори и брюки хакама Кавабате вручили медаль и диплом лауреата. На дипломе красовался символ творчества Кавабаты – журавли. 12 декабря Кавабата выступил с мемориальной лекцией «Красотой Японии рождённый». Кавабата говорил на японском языке с синхронным переводом на английский язык. Переводчиком выступал Эдвард Сайденстикер, переводивший произведения Кавабаты на английский язык. Гонорар за книгу, содержащую оригинал лекции и английский перевод, по настоянию Кавабаты был поделен пополам между ним и переводчиком. Это ещё одно свидетельство уважения, которое Кавабата испытывал к переводчикам своих произведений.

Лекция Кавабаты пронизана цитатами из древнеяпонской литературы и высказываниями буддийских священников. Он стремился раскрыть суть своего творчества через призму эстетики японской культуры. В начале лекции Кавабата приводит строки из поэзии буддийского монаха Мёэ, в том числе из стихотворения, сложенного ночью 12 декабря 1224 года, то есть в тот же день, что и Нобелевская лекция.

Кавабата стремился раскрыть в лекции мир чайной церемонии. Он описывает тесную чайную комнату, позволяющую ощутить богатство мира, нишу токонома, украшенную цветами белой камелии и пионами, и увлажнённую водой посуду.

Хозяин чайной церемонии относится к встрече с гостями как к единственной и неповторимой (итиго итиэ) и посвящает себя гостям, чтобы они могли сполна насладиться чашкой чая. Он украшает комнату полотном какэдзику с каллиграфической надписью, выполненной дзенскими монахами, отрывками из картин эмаки или стихов вака, подбирает посуду с учётом сезона года и тематики встречи. Кавабата, подобно хозяину чайной церемонии, включил в свою лекцию множество отрывков из японской прозы и поэзии, рассказал о чайной комнате, цветах, посуде и прочих элементах тяною, чтобы передать слушателям сущность чайного действа.

Культура чайной церемонии хорошо известна в Швеции. В 1935 году по просьбе японоведа Иды Троцега, автора книги о чайной церемонии «Тяною: путь чая японцев» (1911), японский бумажный король Фудзивара Гинсиро подарил Швеции чайную комнату Дзуйкитэй. Чайная комната сгорела в 1969 году, но была реконструирована в 1990 году и в настоящее время находится в Национальном этнографическом музее в Стокгольме. Поэтому стремление Кавабаты выразить благодарность за получение премии и рассказать о сути своего творчества через призму эстетики чайной церемонии как нельзя лучше подходило для Стокгольма, имеющего тесные связи с японской культурой.

Фотография к заголовку: Кавабата Ясунари получает Нобелевскую премию по литературе из рук короля Швеции Густава. (Стокгольм, @Jiji Press)

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