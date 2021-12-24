Общие расходы на проведение Олимпийских игр в Токио в 2021 году составили 1453 млрд йен
НовостиОбщество Спорт Токио 2020
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Токио, 22 декабря (Jiji Press). Общая стоимость Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведенных этим летом, оценили в 1,453 миллиарда иен, сообщил оргкомитет Игр.
Оценка примерно на 191 миллиард йен ниже прогноза комитета на декабрь 2020 года, поскольку масштабы мероприятий были сокращены, а зрителей не допускали из-за пандемии COVID-19, но это на 103 миллиарда йен выше оценки, опубликованной до принятия решения о переносе Игр на один год.
Оргкомитет должен опубликовать окончательные суммы примерно в июне следующего года.
Комитет возьмёт на себя 634,3 миллиарда йен, столичная администрация Токио покроет 624,8 миллиарда йен, а правительство Японии – 193,9 миллиарда йен.
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