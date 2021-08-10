На Олимпийских играх в Токио японские спортсмены завоевали рекордные 58 медалей

Новости

Токио, 8 августа (Jiji Press). Япония получила рекордное количество олимпийских медалей (58) за период 17-дневных Олимпийских игр в Токио, которые завершились 8 августа, в том числе 27 золотых медалей, что также является рекордным показателем.

Принимавшая Игры страна завоевала 14 серебряных и 17 бронзовых медалей. Общее количество медалей, заработанных Японией, превысило предыдущий рекорд страны (41) на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Япония заняла третье место в рейтинге золотых медалей после США и Китая, и пятое место в общем рейтинге медалей.

Общее количество олимпийских медалей, завоёванных Японией, достигло 499, сюда входят и две бронзовые медали, полученные на художественных соревнованиях на Олимпийских играх 1936 года в Берлине.

8 августа женская сборная Японии по баскетболу завоевала серебро, проиграв сборной США 75-90. Соединённые Штаты выигрывают золото в женских олимпийских соревнованиях по баскетболу уже на седьмых Играх подряд.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме