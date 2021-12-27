Сильный снегопад в Японии

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Сильный снегопад обрушился на районы Японского моря от северо-востока Тохоку до западных районов Японии Тюгоку, что повлияло на железнодорожные и авиационные перевозки, а также на автомобильное движение.

Ожидается, что суровая зимняя погода продлится до 28 декабря, сообщило Японское метеорологическое агентство, выпустив предупреждения о метелях, сильных ветрах и высоких волнах. Министерство транспорта призывает жителей пострадавших от снегопада районов воздерживаться от необязательных поездок и использовать цепи для колёс автомобилей.

Из-за погодных условий движение поездов временно остановилось на некоторых участках линий JR Дзёэцу, Оито и Санъин-хонсэн, есть задержки в работе линий сверхскоростных поездов синкансэн Токайдо и Санъё.

В общей сложности 130 внутренних рейсов авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways были отменены, закрыты некоторые участки скоростных автомагистралей Акита, Тохоку и Мэйсин.

В городе Тидзу в западной префектуре Тоттори за шесть часов до 22:00 26 декабря выпало 43 см снега, из-за чего метеорологическое агентство выпустило информацию об очень сильном снегопаде.

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