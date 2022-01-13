Тайвань готовится к снятию запрета на импорт японских продуктов питания

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Тайбэй, 10 января (Jiji Press). Тайвань движется к возможному снятию запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из пяти японских префектур, введенного в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

«Теперь все зависит от решения президента Цай Инвэнь», — сообщает источник в дипломатических кругах. Есть мнение, что запрет снимут не раньше весны.

Обсуждение этого вопроса началось после референдума, проведенного 18 декабря прошлого года, на котором жители Тайваня проголосовали против плана запрета на импорт американской свинины, содержащей добавку, повышающую постность.

Крупнейшая оппозиционная партия Гоминьдан запросила одобрения плана избирателями, заявив, что безопасность пищевых продуктов следует ставить выше дипломатии, но Цай призвал отклонить запрос, представив научное обоснование стандартов безопасности.

После референдума в местных СМИ появились статьи, посвященные этому вопросу; в том числе писали, что результаты референдума, как ожидается, придадут импульс снятию запрета.

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