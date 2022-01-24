На юго-западе Японии произошло сильное землетрясение
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Токио, 22 января (Jiji Press). Сильное землетрясение произошло на юго-западе Японии и в других районах Кюсю, несколько человек получили ранения.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение достигло 5 баллов, четвёртого по величине уровня по семибалльной японской шкале сейсмической интенсивности, в городах Ойта, Сайки и Такэта префектуры Ойта, а также в городах Нобэока и Такатихо префектуры Миядзаки.
Около 1:08 утра 22 января землетрясение с оценочной магнитудой 6,6 произошло на глубине 45 километров в районе моря Хюга-нада у Миядзаки.
По данным агентства, землетрясение не вызвало цунами.
По данным Управления по ядерному регулированию, не поступало сообщений о проблемах в работе атомных электростанций «Иката» компании Shikoku Electric Power Co. в префектуре Эхимэ и «Сэндай» компании Kyushu Electric Power Co. в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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