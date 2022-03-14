На Паралимпийских играх в Пекине Япония выиграла 7 медалей
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Пекин, 13 марта (Jiji Press). Японские спортсмены завоевали семь медалей на зимних Паралимпийских играх в Пекине, которые завершились 13 марта.
Спортсмены из Японии завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На предыдущих зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея, они выиграли 10 медалей.
Из семи медалей три золотые и одну серебряную завоевала горнолыжница Мураока Момока. Горнолыжник Мори Тайки выиграл две бронзы, а лыжник Каваёкэ Тайки – одну золотую медаль.
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