Японские астрономы нашли самую далёкую галактику из всех известных

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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Международная группа исследователей, в которую входят японские астрономы, сообщила об обнаружении, вероятно, самой далёкой из когда-либо наблюдавшихся галактик, используя данные наблюдений, собранные японским телескопом Subaru.

Галактика под названием HD1, как полагают, находится на расстоянии 13,5 миллиардов световых лет от Земли. Для подтверждения расстояния необходимы дополнительные наблюдения.

Галактика наблюдалась такой, какой она существовала примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва, поскольку свет, исходящий от нее, прошел 13,5 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли. Таким образом, ожидается, что наблюдения за этой галактикой дадут представление о том, какой была древняя Вселенная.

В состав группы входят исследователи Токийского университета, Университета Васэда, Университета Цукуба, Университета Нагоя и Колледжа Тоба Национального технологического института.

Открытие будет опубликовано в американском научном журнале Astrophysical Journal.

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