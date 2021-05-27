В Японии впервые за три года наблюдалось полное лунное затмение

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Токио, 26 мая (Jiji Press). Полное лунное затмение, при котором полная луна проходит через тень Земли, наблюдалось по всей Японии вечером 26 мая.

Это было первое полное лунное затмение, наблюдаемое из Японии с 28 июля 2018 года.

По данным Национальной астрономической обсерватории Японии, затмение началось около 18:45 (9:45 по Гринвичу).

По данным обсерватории, частичное затмение стало видно на восходе луны в западных частях самого северного острова Хоккайдо, в северо-восточном регионе Тохоку и центральных регионах Тюбу, а также в западной части Японии.

Полное лунное затмение произошло между 20.09 и 20:28.

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