В Токио начался снос знаменитой капсульной башни Накагин

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Токио, 12 апреля (Jiji Press). Знаменитый образец современной архитектуры в Токио, привлекавший посетителей в течение 50 лет, прекратит своё существование – 12 апреля начались работы по сносу знаменитой капсульной башни Накагин из-за износа, связанного с возрастом.

Известное своим уникальным внешним видом здание в престижном районе Гиндза, построенное в апреле 1972 года, представляет собой 13-этажный комплекс, состоящий из 140 независимых жилых модулей-капсул.

Это один из шедевров покойного архитектора Курокавы Кисё, ведущей фигуры в метаболизме – послевоенном японском архитектурном движении.

Обсуждаются планы относительно возможности выставлять или использовать в художественных галереях и жилых помещениях в стране и за рубежом капсулы, которые будут сняты со здания.

Капсульная башня Накагин была символом метаболизма и строилась в соответствии с концепцией, согласно которой здание будет оставаться устойчивым за счет постоянной замены капсул. В действительности же ни одну из капсул не меняли из-за стоимости и других причин.

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