Возле Хоккайдо на дне обнаружено затонувшее туристическое судно, потерпевшее крушение 23 апреля

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Сяри, Хоккайдо, 26 апреля (Jiji Press). Береговая охрана Японии получила сообщение о том, что на морском дне у полуострова Сирэтоко на Хоккайдо был обнаружен объект, который предположительно является пропавшим экскурсионным катером.

По данным охраны, рыбак, сотрудничающий с поисковиками, обнаружил с помощью сонара крупный объект на глубине около 30 метров у водопада Касюни, к юго-западу от мыса Сирэтоко.

После получения сообщения 26 апреля утром Береговая охрана направила на место водолазов, но днём поиски прекратили из-за ухудшения погодных условий.

23 апреля у полуострова исчезло туристическое судно «Кадзу I». Пока подтверждена гибель 11 человек, включая 3-летнюю девочку, из тех 26 человек, кто был на борту 19-тонного судна. По данным администрации города Сяри, семерых из 11 удалось опознать.

Береговая охрана и другие службы активизируют усилия по поиску оставшихся 15 человек.

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