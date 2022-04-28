В лондонском театре покажут «Тоторо»
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Лондон, 27 апреля (Jiji Press). Британская Королевская шекспировская труппа сообщила, что представит сценическую адаптацию японского анимационного фильма «Мой сосед Тоторо».
Знаменитый анимационный фильм режиссера Миядзаки, созданный японской анимационной компанией Studio Ghibli Inc., будет адаптирован к сцене в качестве спектакля, который будут показывать в Лондоне с октября.
Показ японского анимационного фильма в театре в британской столице, центре мирового театрального мира, – необычный шаг.
Джо Хисаиси, написавший музыку к фильму, станет исполнительным продюсером пьесы, а британский драматург Том Мортон-Смит адаптирует произведение в пьесу. Она будет показана с 8 октября этого года по 21 января 2023 года в лондонском Barbican Centre.
Хисаиси отметил новаторский характер этого проекта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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