На островах Амами и Окинаве вспоминают 70-летие отделения от Японии

Общество Политика

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Наха, префектура Окинава, 28 апреля (Jiji Press) -- Представители архипелага Амами, входящего в состав префектуры Кагосима на юго-западе Японии, и самой южной префектуры, Окинавы, собрались в четверг, чтобы вспомнить отделение этих регионов от Японии после Второй мировой войны.

В соответствии с Сан-Францисским мирным договором, подписанным между Японией и союзными державами во Второй мировой войне и вступившим в силу 28 апреля 1952 года, Япония была освобождена от послевоенной оккупации, однако острова Амами и Окинава оставались под военным протекторатом США вплоть до 1972 года.

В четверг представители окинавской деревни Кунигами и города Йорон, префектура Кагосима, собрались на морской границе (27°0′N), когда-то отделявшей острова, управляемые США, от остальной Японии, чтобы воссоздать события прошлого, когда Япония искала возможность возвращения своих регионов.

Окинава была возвращена Японии ровно полвека назад.

Многие жители островов Амами и Окинавы вспоминают день вступления в силу договора об отделении как “день унижения”, поскольку их регионы были отделены от остальной Японии.

 

沖縄復帰５０年を記念し再現された海上集会で、手を振る沖縄県国頭村（奥）と鹿児島県与論町（手前）の人たち＝２８日午前、北緯２７度付近の海上

沖縄復帰５０年を記念して再現された、復帰運動当時の「かがり火」に点火する子どもたち＝２８日午後、鹿児島県与論町

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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