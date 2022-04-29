На островах Амами и Окинаве вспоминают 70-летие отделения от Японии
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Наха, префектура Окинава, 28 апреля (Jiji Press) -- Представители архипелага Амами, входящего в состав префектуры Кагосима на юго-западе Японии, и самой южной префектуры, Окинавы, собрались в четверг, чтобы вспомнить отделение этих регионов от Японии после Второй мировой войны.
В соответствии с Сан-Францисским мирным договором, подписанным между Японией и союзными державами во Второй мировой войне и вступившим в силу 28 апреля 1952 года, Япония была освобождена от послевоенной оккупации, однако острова Амами и Окинава оставались под военным протекторатом США вплоть до 1972 года.
В четверг представители окинавской деревни Кунигами и города Йорон, префектура Кагосима, собрались на морской границе (27°0′N), когда-то отделявшей острова, управляемые США, от остальной Японии, чтобы воссоздать события прошлого, когда Япония искала возможность возвращения своих регионов.
Окинава была возвращена Японии ровно полвека назад.
Многие жители островов Амами и Окинавы вспоминают день вступления в силу договора об отделении как “день унижения”, поскольку их регионы были отделены от остальной Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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