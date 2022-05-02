Затонувшее возле Хоккайдо судно обследовали и продолжают поиск ещё 12 человек

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Сяри, Хоккайдо, 30 апреля (Jiji Press). Проведено обследование с использованием подводной камеры внутри затонувшего экскурсионного катера Kazu I. 12 человек из находившихся на борту ещё считаются пропавшими без вести через неделю после исчезновения судна.

Утром 23 апреля судно покинуло город Сяри для обзорной экскурсии и затонуло у полуострова Сирэтоко на Хоккайдо. Четырнадцать из 26 человек на борту были найдены и признаны мёртвыми.

29 апреля катер был обнаружен на склоне морского дна недалеко от полуострова на глубине примерно от 115 до 120 метров, где видимость составляет всего от 1 до 2 метров.

1-й региональный штаб береговой охраны Японии, базирующийся в городе Отару на Хоккайдо, провёл подводный поиск совместно с Морскими силами самообороны.

Водолазы Специальной спасательной группы береговой охраны могут погружаться на глубину только до 60 метров. Таким образом, к участию могут быть привлечены специально обученные дайверы частных компаний.

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