Японец Хориэ счастлив добраться домой после транс-тихоокеанского путешествия

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Нисиномия, префектура Хёго, 5 июня (Jiji Press). Японский морской путешественник Хориэ Кэнъити сказал, что он счастлив, что ему удалось завершить свое безостановочное одиночное путешествие через Тихий океан на парусной лодке, став старейшим человеком в мире, совершившим такой переход.

«Стать старейшим человеком, переплывшим Тихий океан в одиночку, было одним из моих мечтаний», – сказал 83-летний яхтсмен на пресс-конференции в порту в Нисиномия в префектуре Хёго, западная Япония. – Я очень рад, что, то я смог сделать это благополучно».

Перед конференцией была проведена церемония, посвящённая его возвращению, за которой наблюдали сотни зрителей. Когда он сошёл со своего судна Suntory Mermaid III, многие улыбнулись, когда он беззаботно сказал: «Извините, что заставил вас всех ждать».

Хориэ сказал, что у него не было серьёзных проблем со здоровьем во время его 69-дневного 8500-километрового путешествия, добавив, что единственными медицинскими товарами, которые он использовал на лодке, были «глазные капли и лейкопластыри.

Он также сказал: «Я в расцвете юности».

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