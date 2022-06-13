В Японии подчёркивают важность спасательных мер во время стихийных бедствий
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Токио, 10 июня (Jiji Press). В Белой книге правительства Японии, принятой 10 июня, подчёркивается важность принятия мер для спасения жизней людей во время стихийных бедствий.
Ссылаясь на смертоносный оползень в Атами в префектуре Сидзуока в июле прошлого года, в годовом отчёте о предотвращении стихийных бедствий, одобренном на сегодняшнем заседании кабинета министров, отмечается, что решение местных властей обнародование имён и других данных жителей, местонахождение которых было неизвестно. привело к снижению числа пропавших без вести людей, которых действительно нужно было спасать.
Но поскольку выявление пропавших без вести связано с вопросами конфиденциальности, к концу марта следующего года центральное правительство представит рекомендации о том, как обращаться с личной информацией во время стихийных бедствий, на основе рекомендаций экспертов, говорится в отчёте.
В документе также упоминается фонд, созданный в ноябре прошлого года для помощи в развитии людских ресурсов для неправительственных организаций, занимающихся оказанием помощи при стихийных бедствиях.
«Важно создавать системы сотрудничества для тех, кто оказывает поддержку и укрепляет местный потенциал для реагирования на стихийные бедствия», – говорится в сообщении.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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