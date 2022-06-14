Депутата японского парламента Ёсикаву убеждают уйти в отставку после скандала со студенткой

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Член руководства Либерально-демократической партии призвал члена Палаты представителей Ёсикаву Такэру отказаться от своего места в парламенте после того, как на прошлой неделе он вышел из правящей партии Японии из-за скандала.

«Я буду призывать Ёсикаву уйти с поста депутата», – заявил Хиросигэ Сэко, генеральный секретарь партии в Палате советников, верхней палате парламента Японии, на общем собрании депутатов ЛДП верхней палаты.

На всеобщих выборах в нижнюю палату в октябре прошлого года Ёсикава получил место пропорционального представительства ЛДП от блока Токай в центральной Японии после поражения в одномандатном округе в префектуре Сидзуока.

«Мы заставили его быстро покинуть ЛДП», – сказал Сэко, отметив, что предоставленное ему место по системе пропорционального представительства принадлежит партии. 10 июня была принята отставка Ёсикавы из ЛДП.

Согласно японскому еженедельнику Shukan Post, Ёсикава в прошлом месяце обедал с восемнадцатилетней студенткой университета, не достигшей возраста употребления алкоголя, давал ей алкоголь и заплатил 40 000 йен наличными.

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