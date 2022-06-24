В городе Амагасаки в западной части Японии утеряны USB-накопители с личными данными всех горожан

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Амагасаки, преф. Хёго, 23 июня (Jiji Press). Два USB-накопителя, содержащие личную информацию обо всех жителях Амагасаки в префектуре Хёго в западной Японии были утеряны, сообщила администрация города в четверг.

Устройства заблокированы паролем, и, по данным города, нет признаков утечки данных.

Пользователь устройств был сотрудником компании, уполномоченной городом выполнять работы, связанные со специальными льготами для домохозяйств, освобождённых от резидентского налога, и т. п.

21 июня отрудник переместил данные на USB-накопители в информационном центре городской администрации, а затем работал в колл-центре в городе Суйта в соседней префектуре Осака. Позже сотрудник пил в городском баре типа идзакая.

Будучи нетрезвым, сотрудник очнулся на улице около 3 часов ночи 22 июня и понял, что сумка с устройствами внутри пропала. Сотрудник сообщил о пропаже в полицию в тот же день.

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