В Японии подозревают утечку данных вопросов единого экзамена для поступления в университет

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Токио, 26 января (Jiji Press). 15 января во время проведения единых вступительных экзаменов в университеты этого года в Японии в ходе экзамена по географии, истории и обществоведению могла произойти утечка данных части вопросов по всемирной истории, сообщают информированные источники.

В ответ на запрос Национального центра вступительных экзаменов в университеты столичное управление полиции Токио начало расследование дела по подозрению в мошенническом препятствовании ведению бизнеса.

Согласно источникам, фотографии тестовых вопросов по всемирной истории, вероятно, были сделаны тайно и разосланы людям около 11:00 15 января, когда шли тесты по географии, истории и обществоведению.

Центр связался с полицией после сообщения студента университета, который сказал, что во время проведения экзамена он получил фотографии.

Студент сказал, что фотографии были отправлены человеком, который утверждал, что учится во втором классе старшей школы, через вебсайт, на котором знакомят репетиторов и учеников.

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