В Токио совершено нападение с ножом на сдававших вступительные экзамены

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Токио, 15 января (Jiji Press). Три человека, в том числе студенты, которым предстояло сдавать единый вступительный экзамен в университеты, были ранены в результате нападения с ножом перед кампусом Токийского университета в токийском районе Бункё утром 15 января.

Полиция на месте арестовала 17-летнего старшеклассника города Нагоя, префектура Айти, за покушение на убийство.

По данным столичного управления полиции, подозреваемый, одетый в школьную форму, заявил, что нанёс ножевые ранения троим прохожим. Никто из них не получил опасных для жизни травм.

Предполагается, что подозреваемый, учившийся во втором классе старшей частной школы, не выбирал объекты для нападения, поскольку никто из пострадавших не был с ним знаком.

«Я хотел поступить в Токийский университет, чтобы стать врачом, но потерял уверенность в себе, потому что мои академические результаты ухудшились по сравнению с прошлым годом, – сказал подозреваемый. – Я намеревался покончить с собой после инцидента».

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