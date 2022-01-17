В Токио совершено нападение с ножом на сдававших вступительные экзамены
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 января (Jiji Press). Три человека, в том числе студенты, которым предстояло сдавать единый вступительный экзамен в университеты, были ранены в результате нападения с ножом перед кампусом Токийского университета в токийском районе Бункё утром 15 января.
Полиция на месте арестовала 17-летнего старшеклассника города Нагоя, префектура Айти, за покушение на убийство.
По данным столичного управления полиции, подозреваемый, одетый в школьную форму, заявил, что нанёс ножевые ранения троим прохожим. Никто из них не получил опасных для жизни травм.
Предполагается, что подозреваемый, учившийся во втором классе старшей частной школы, не выбирал объекты для нападения, поскольку никто из пострадавших не был с ним знаком.
«Я хотел поступить в Токийский университет, чтобы стать врачом, но потерял уверенность в себе, потому что мои академические результаты ухудшились по сравнению с прошлым годом, – сказал подозреваемый. – Я намеревался покончить с собой после инцидента».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика, заявил об издевательствах со стороны жертвы
- Ученик японской школы скончался от ножевого ранения при нападении другого ученика
- Напавший на людей в токийском поезде сожалеет, что никто не погиб
- 17 человек пострадали во время нападения с ножом в токийском поезде
- Злоумышленник, ранивший ножом людей в пригородном поезде в Токио, хотел «убивать счастливых женщин»
- Обвиняемого в девяти убийствах в городе Дзама в 2017 году признали виновным и приговорили к смертной казни
- Обвиняемый по делу о девяти убийствах в городе Дзама признал себя виновным на первом судебном слушании
- Дело о девяти трупах: тьма квартала Кабукитё, породившая монстра
- Урок серийных убийств в Дзама: задействовать Интернет для предотвращения самоубийств
- Количество издевательств в школе снизилось на 15,6%: уменьшение возможностей общения у детей и рост числа отказов посещать школу
- Издевательства в японских школах: пути решения проблемы
- Издевательства в школах Японии: аналитическое исследование
- Число случаев издевательств в школах в Японии снизилось впервые за 7 лет
- Отец покончившего с собой ребёнка призывает к изменению законодательства для пресечения издевательств в школе
- Симптомы депрессии у 30% старшеклассников в Японии: стресс в условиях эпидемии коронавируса
- Тревожная статистика: в 83% японских школ наблюдаются случаи издевательств
- В Японии рекордное количество учителей брало отпуск из-за психических заболеваний в 2019 году