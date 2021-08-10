Злоумышленник, ранивший ножом людей в пригородном поезде в Токио, хотел «убивать счастливых женщин»

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ТОКИО (Рейтер). Мужчина, который, по всей вероятности, совершил нападение с ножом и ранил 10 человек в пригородном поезде в Токио поздно вечером 6 августа, сказал полиции, что его приводил в ярость вид женщин, которые «выглядели счастливыми», и он хотел их убить, как сообщили японские СМИ 7 августа.

Полиция арестовала 36-летнего мужчину в другом районе Токио после того, как он ранил людей во время нападения примерно в 20:40 6 августа в поезде на линии Одакю в западной части города, сообщили СМИ.

Одна пострадавшая, студентка университета, была серьёзно ранена, остальные получили менее тяжёлые травмы.

Газета «Санкэй симбун» сообщила, что подозреваемый сказал полиции: «Я начал чувствовать, что хочу убивать женщин, которые выглядели счастливыми, около шести лет назад. Все было в порядке, я просто хотел убить много людей».

Другие СМИ, в том числе телекомпания NHK, приводили аналогичные цитаты подозреваемого.

Представитель полиции, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ 7 августа, сказал, что им нечего больше рассказать о деталях дела.

В Японии редко происходят насильственные преступления, но было несколько нападений с ножом на совершенно незнакомых нападавшим людей.

В июне 2008 года мужчина на лёгком грузовике врезался в толпу в популярном районе Акихабара, а затем выскочил из машины и начал наносить ножевые ранения пешеходам, в результате чего семь человек погибли.

(Репортаж Мари Сайто; редактирование Саймона Кэмерона-Мура, перевод Nippon.com)



Полиция сопровождает спасателей, несущих человека на железнодорожной станции ​​после нападения с ножом в поезде в Токио, Япония, 6 августа 2021 г. Кадр из видео, полученного REUTERS



Люди идут по железнодорожным путям после нападения с ножом в поезде в Токио, Япония, 6 августа 2021 г. Снимок получен из социальных сетей. TWITTER / _KING_OF_SKY / через REUTERS

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