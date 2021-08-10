Злоумышленник, ранивший ножом людей в пригородном поезде в Токио, хотел «убивать счастливых женщин»
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ТОКИО (Рейтер). Мужчина, который, по всей вероятности, совершил нападение с ножом и ранил 10 человек в пригородном поезде в Токио поздно вечером 6 августа, сказал полиции, что его приводил в ярость вид женщин, которые «выглядели счастливыми», и он хотел их убить, как сообщили японские СМИ 7 августа.
Полиция арестовала 36-летнего мужчину в другом районе Токио после того, как он ранил людей во время нападения примерно в 20:40 6 августа в поезде на линии Одакю в западной части города, сообщили СМИ.
Одна пострадавшая, студентка университета, была серьёзно ранена, остальные получили менее тяжёлые травмы.
Газета «Санкэй симбун» сообщила, что подозреваемый сказал полиции: «Я начал чувствовать, что хочу убивать женщин, которые выглядели счастливыми, около шести лет назад. Все было в порядке, я просто хотел убить много людей».
Другие СМИ, в том числе телекомпания NHK, приводили аналогичные цитаты подозреваемого.
Представитель полиции, отвечая на вопрос о сообщениях СМИ 7 августа, сказал, что им нечего больше рассказать о деталях дела.
В Японии редко происходят насильственные преступления, но было несколько нападений с ножом на совершенно незнакомых нападавшим людей.
В июне 2008 года мужчина на лёгком грузовике врезался в толпу в популярном районе Акихабара, а затем выскочил из машины и начал наносить ножевые ранения пешеходам, в результате чего семь человек погибли.
(Репортаж Мари Сайто; редактирование Саймона Кэмерона-Мура, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Нажмите, чтобы увидеть ограничения:
https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Статьи по теме
- Обвиняемого в девяти убийствах в городе Дзама в 2017 году признали виновным и приговорили к смертной казни
- Обвиняемый по делу о девяти убийствах в городе Дзама признал себя виновным на первом судебном слушании
- Дело о девяти трупах: тьма квартала Кабукитё, породившая монстра
- Урок серийных убийств в Дзама: задействовать Интернет для предотвращения самоубийств
- Подозреваемому в убийствах девяти человек выдвинули обвинение в грабежах и убийствах
- Убийство через Интернет: проблемы онлайн-общения в Японии
- Опасные встречи: история японской индустрии знакомств
- Министерство юстиции Японии с 21 октября 2020 г. будет оповещать потерпевших либо родственников жертв о времени и месте исполнения смертного приговора
- Смертная казнь в Японии
- Смертная казнь в Японии (1): то, о чём не говорят вслух
- Смертная казнь в Японии (2): устранение из процесса родственников жертвы
- Проблема смертной казни в Японии
- Жизнь приговорённого к смертной казни Асахары в тюрьме
- Откровения казнённого 6 июля 2018 г. члена «Аум синрикё»
- Свыше 5 тысяч страниц записей казнённого члена секты «Аум синрикё» Иноуэ Ёсихиро нашли отражение в новой книге
- К завершению «последнего суда над Аум Синрикё»: что мы узнали об управлении сознанием за 20 лет