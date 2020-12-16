Обвиняемого в девяти убийствах в городе Дзама в 2017 году признали виновным и приговорили к смертной казни

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Токио, 15 декабря (Jiji Press). 30-летний мужчина был приговорен к смертной казни за ряд убийств; расчленённые тела девяти молодых людей были обнаружены в его квартире в г. Дзама преф. Канагава в 2017 году.

Приговор к высшей мере наказания, который удовлетворил требование обвинения, был вынесен отделением Татикава Окружного суда Токио.

Обвиняемый Сираиси Такахиро был обвинён в грабежах, изнасилованиях и убийствах девяти человек – восьми женщин и одного мужчины в возрасте от 15 до 26 лет на момент убийства.

«Это ужасное преступление, подобные редко бывали в истории», – заявил председательствующий судья Яно Наокуни.

В центре внимания суда было наличие согласия жертв на убийство, как утверждала сторона защиты; судья пришел к выводу, что согласия не было.

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