14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика, заявил об издевательствах со стороны жертвы

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Нагоя, 25 ноября (Jiji Press). 14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика и нанёсший ему смертельные травмы 24 ноября в средней школе в преф. Айти сообщил полиции, что подвергался преследованиям со стороны жертвы, также 14-летнего ученика, как сообщили 25 ноября источники в следствии.

Управление полиции префектуры Айти не подтверждает наличие проблем между этими двумя учениками третьего класса муниципальной школы средней ступени в городе Ятоми в префектуре Айти.

По словам источников, полицейское управление тщательно расследует мотивы нападавшего, подозревая при этом, что он мог в одностороннем порядке затаить обиду на жертву.

По данным полиции Айти, жертва и нападавший учились в разных классах. 24 ноября напавший вызвал жертву в коридор – по-видимому, потому, что школьные правила запрещают ученикам входить в другие классы без разрешения.

После того, как потерпевший вышел из класса, нападавший вынул кухонный нож, который до этого скрывал, и несколько раз ударил жертву ножом в живот. По данным полиции, перед нападением в коридоре они почти не разговаривали.

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