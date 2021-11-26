14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика, заявил об издевательствах со стороны жертвы
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Нагоя, 25 ноября (Jiji Press). 14-летний ученик, напавший с ножом на другого ученика и нанёсший ему смертельные травмы 24 ноября в средней школе в преф. Айти сообщил полиции, что подвергался преследованиям со стороны жертвы, также 14-летнего ученика, как сообщили 25 ноября источники в следствии.
Управление полиции префектуры Айти не подтверждает наличие проблем между этими двумя учениками третьего класса муниципальной школы средней ступени в городе Ятоми в префектуре Айти.
По словам источников, полицейское управление тщательно расследует мотивы нападавшего, подозревая при этом, что он мог в одностороннем порядке затаить обиду на жертву.
По данным полиции Айти, жертва и нападавший учились в разных классах. 24 ноября напавший вызвал жертву в коридор – по-видимому, потому, что школьные правила запрещают ученикам входить в другие классы без разрешения.
После того, как потерпевший вышел из класса, нападавший вынул кухонный нож, который до этого скрывал, и несколько раз ударил жертву ножом в живот. По данным полиции, перед нападением в коридоре они почти не разговаривали.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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