Ученик японской школы скончался от ножевого ранения при нападении другого ученика

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Ятоми, префектура Айти, 24 ноября (Jiji Press). 14-летний ученик скончался от ножевого ранения, нанесённого другим учеником муниципальной средней школы в городе Ятоми, префектура Айти, утром 24 ноября.

Пострадавший Ито Юдзуки, ученик третьего класса школы средней ступени, получил несколько ударов ножом в живот от нападавшего, которому также 14 лет и который тоже учился в третьем классе.

Ито был доставлен в городскую больницу, но примерно через два с половиной часа был объявлен мёртвым.

Отделение полиции префектуры Айти арестовало нападавшего на месте по подозрению в покушении на убийство.

Мальчик признал обвинения, сказав, что он действительно это сделал.

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