Напавший на людей в токийском поезде сожалеет, что никто не погиб

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Токио, 22 ноября (Jiji Press). Подозреваемый в нападении с ножом и поджоге, в результате которого в прошлом месяце было ранено 17 пассажиров токийского поезда, сказал полиции, что глубоко сожалеет о том, что не смог никого убить во время нападения, сообщили источники в следствии.

В тот же день участок Тофу Управления столичной полиции выдал новый ордер на арест подозреваемого, 25-летнего Хаттори Кёта, по обвинению в покушении на убийство пассажиров и поджоге.

«Поскольку никто не погиб, я очень разочарован и подавлен», – сказал он полиции, признав обвинения, согласно источникам.

Полиция Токио подозревает, что Хаттори разлил около 3 литров воспламеняющейся жидкости в экспресс-поезде линии Кэйо компании Keio Corp. и поджёг её около 20:00 31 октября, повредив пол поезда, и совершил попытку убийства нескольких пассажиров, в том числе 60-летней женщины.

Он был арестован на месте 31 октября по подозрению в покушении на убийство 72-летнего офисного работника в поезде.

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