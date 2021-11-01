17 человек пострадали во время нападения с ножом в токийском поезде
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Токио, 31 октября (Jiji Press). 17 человек пострадали в результате нападения 24-летнего мужчины в токийском поезде вечером 31 октября, при этом один из пострадавших, мужчина 70-79 лет, потерял сознание и находится в критическом состоянии после ранения в грудь.
Пострадавшие отправлены в больницу, другие 16 человек от 10 до 69 лет получили травмы, не опасные для жизни. Столичное управление полиции Токио расследует подробности нападения.
Подозреваемый в покушении на убийство Хаттори Кёта был арестован полицейскими, прибывшими на место происшествия. Его род занятий и адрес неизвестны. Согласно источникам в расследовании, Хаттори сказал полиции: «Я хотел убить людей, чтобы меня казнили».
Около 20:00 в полицию поступил вызов службы экстренной помощи, в котором сообщалось, что мужчина размахивает режущим инструментом в поезде на линии Кейо железнодорожного оператора Keio Corp. Телефонный звонок был сделан человеком из этого едущего в Токио скоростного поезда, когда он был в городе Тёфу, пригороде японской столицы.
По данным следственного управления при полицейском участке Тофу управления полиции Токио, Хаттори нанёс удар ножом с лезвием около 30 сантиметров в правую часть груди мужчине в возрасте 70-79 лет в третьем вагоне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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