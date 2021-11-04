Нападавший с ножом на людей в токийском поезде Хаттори намеренно избрал для нападения скорый поезд
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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Предполагают, что подозреваемый в нападении с ножом и поджоге, в результате которого 31 октября вечером в токийском поезде было ранено 17 человек, специально выбрал для нападения ограниченный экспресс, сообщили источники, знакомые со следствием.
По словам источников, 24-летний подозреваемый, Хаттори Кёта, сообщил полицейским следователям, что у таких экспрессов больше время между остановками и они собирают большее количество пассажиров, чем другие поезда.
По словам источников, Хаттори сказал следователям, что он был уверен в своей способности убивать людей в поезде. Он совершил нападение в ограниченном экспрессе, следовавшем в Синдзюку из Хатиодзи на линии Кэйо корпорации Keio.
Полиция также обнаружила, что Хаттори проживал в отеле в Хатиодзи месяц перед нападением и часто использовал экспресс-поезда линии Кэйо, чтобы добраться до центра Токио.
Он был арестован по подозрению в покушении на убийство в связи с нападением 31 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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