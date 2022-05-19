В Японии арестован мужчина за использование 46,3 млн йен, ошибочно ему перечисленных из субсидий для помощи при кризисе COVID-19
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Ямагути, 18 мая (Jiji Press). 24-летний мужчина был арестован за то, что якобы использовал часть фонда помощи COVID-19 в размере 46,3 млн йен, ошибочно ему выплаченных администрацией города.
Полиция префектуры Ямагути арестовала Тагути Сё, жителя города Абу префектуры Ямагути, по подозрению в компьютерном мошенничестве.
В течение нескольких недель он находился под пристальным вниманием средств массовой информации, поскольку неоднократно отклонял просьбу города вернуть средства, которые предназначались для 463 других местных домохозяйств, но были ошибочно перечислены на его банковский счет.
Согласно ордеру на арест, Тагути подозревается в получении незаконной прибыли 12 апреля путем перевода 4 млн йен из 46,3 млн йен на счёт, открытый платёжной компанией в финансовом учреждении Токио.
Предполагается, что он осуществил перевод через службу онлайн-платежей, используя смартфон, хотя знал, что средства были переведены на его банковский счет по ошибке, говорится в ордере.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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