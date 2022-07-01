Исключение секс-индустрии из программы помощи в связи с COVID-19 признано конституционным

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Токио, 30 июня (Jiji Press). Окружной суд Токио постановил, что политика правительства по исключению секс-индустрии из программ помощи COVID-19 является конституционной, и отклонил иск о возмещении ущерба со стороны бизнес-оператора.

«Условия для получения денежной компенсации в качестве политического действия устанавливаются административными органами после рационального рассмотрения. Исключение из программы компенсации не рассматривается как дискриминация», – сказал председательствующий судья Окада Юкито.

Иск был подан женщиной, которая ведёт бизнес, командируя персонал для сексуального массажа в западном регионе Японии Кансай.

Она заявила, что исключение секс-бизнеса из программ помощи противоречит конституционной гарантии юридического равенства. Она потребовала от правительства возмещения ущерба в размере 4,5 миллиона йен.

Чтобы помочь предприятиям, пострадавшим от кризиса с коронавирусом, правительство ввело субсидии на аренду для небольших компаний и гранты, чтобы помочь им продолжать работу.

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