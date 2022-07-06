Японка Судо Мики вновь победила на конкурсе поедания хот-догов в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 4 июля (Jiji Press). Судо Мики завоевала первое место среди женщин на ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов Nathan’s Famous в Нью-Йорке после того, как пропустила прошлогоднее мероприятие, поскольку была беременна сыном.

На международном мероприятии в честь Дня независимости на Кони-Айленде 36-летняя живущая в США японка съела 40 хот-догов за 10 минут.

Судо сохраняла первенство семь лет подряд до конкурса 2020 года, когда она съела 48 с половиной хот-догов, что является её личным рекордом.

На глазах у ее мужа Ника Вери, с которым она познакомилась на ежегодном соревновании, и сына Макса Судо одержала убедительную победу в соревновании 2022 года, съев на 14 хот-догов больше, чем участница, занявшая второе место.

Выразив восторг по поводу своей восьмой победы, Судо сказала: «Что может быть лучше, чем вернуть себе титул?».

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