Китайский военно-морской корабль входит в японские воды уже в шестой раз

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Токио, 21 июля (Jiji Press) - Министерство обороны Японии заявило, что днем ранее в территориальные воды, относящиеся к юго-западной префектуре Кагосима, вошёл исследовательский корабль китайского военно-морского флота.

Это было шестое по счету документально зафиксированное вторжение китайского военного корабля в территориальные воды Японии, и первое с апреля этого года.

В связи с этим инцидентом японское правительство выразило озабоченность китайской стороне по дипломатическим каналам.

По данным министерства, японские морские силы самообороны засекли исследовательский корабль ВМФ Китая, находившийся в прилежащей зоне к югу от острова Якусима, около 18:50 20 июля.

Позднее китайское судно проследовало на север. Вторжение в территориальные воды Японии было подтверждено судном пополнения запасов МССО Масу и самолетом-разведчиком Р-1 примерно в 20:00 того же дня.

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