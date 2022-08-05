Китай и Япония отменили встречу министров иностранных дел в Камбодже

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Япония и Китай отказались от встречи министров иностранных дел, которая изначально планировалась на 4 августа в Камбодже.

Высокопоставленные чиновники МИД Японии признали, что встреча была отменена по просьбе китайской стороны.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила на пресс-конференции, что встреча не состоится, так как китайская сторона крайне недовольна заявлением министров иностранных дел стран Большой семёрки, включая Японию, с критикой Китая за использование военного запугивания в связи с Тайванем.

В знак протеста против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа Китай провёл крупномасштабные военные учения вокруг самоуправляемого острова.

Министры иностранных дел G-7 осудили действия Китая как усиление напряжённости в регионе и создание нестабильности.

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