Китай и Япония отменили встречу министров иностранных дел в Камбодже
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 августа (Jiji Press). Япония и Китай отказались от встречи министров иностранных дел, которая изначально планировалась на 4 августа в Камбодже.
Высокопоставленные чиновники МИД Японии признали, что встреча была отменена по просьбе китайской стороны.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила на пресс-конференции, что встреча не состоится, так как китайская сторона крайне недовольна заявлением министров иностранных дел стран Большой семёрки, включая Японию, с критикой Китая за использование военного запугивания в связи с Тайванем.
В знак протеста против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа Китай провёл крупномасштабные военные учения вокруг самоуправляемого острова.
Министры иностранных дел G-7 осудили действия Китая как усиление напряжённости в регионе и создание нестабильности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]