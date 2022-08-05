Спикер Палаты представителей США Пелоси прибыла в Японию

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая находится с визитом в Азии, поздно вечером 4 августа прибыла на военную базу США Ёкота в западной части Токио.

На 5 августа у неё запланированы переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио и спикером Палаты представителей Японии Хосодой Хироюки, сообщает МИД.

Перед встречей с Хосодой Пелоси, вероятно, посетит пленарное заседание нижней палаты, как стало известно в 4 августа Jiji Press.

На пленарном заседании Хосода зачитает послание с соболезнованиями в связи со смертью бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который был застрелен во время предвыборной речи в городе Нара на западе страны 8 июля.

Пелоси стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань. 3 августа она провела переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

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