Китайские ракеты впервые упали в исключительной экономической зоне Японии

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Пять баллистических ракет, запущенных Китаем во время военных учений вокруг Тайваня, попали в исключительную экономическую зону Японии, заявил министр обороны Японии Киси Нобуо.

По данным Минобороны, впервые китайские баллистические ракеты упали в ИЭЗ Японии. Сообщений о повреждениях японских самолетов или кораблей не поступало.

На пресс-конференции Киси осудил пуски ракет как серьёзный инцидент, затрагивающий безопасность Японии и безопасность её народа.

Китайские военные запустили баллистические ракеты днём 4 августа, пять из них упали в воды в пределах ИЭЗ Японии к юго-западу от острова Хатэрума в самой южной японской префектуре Окинава.

По словам представителей японского министерства, одна ракета, упавшая за пределами ИЭЗ Японии, упала всего в 80 километрах от острова Ёнагуни на Окинаве.

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