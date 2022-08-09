Морские силы самообороны Японии провели учения по ситуации, угрожающей существованию страны

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Токио, 8 августа (Jiji Press). Морские силы самообороны провели военные учения, отрабатывая действия в условиях возможной ситуации, представляющей угрозу существованию Японии, как это определено законами о национальной безопасности, заявил министр обороны Киси Нобуо.

Киси заявил на пресс-конференции, что Япония впервые провела военные учения с полным процессом, начиная с признания ситуации как угрожающей национальному существованию и заканчивая урегулированием ситуации путём применения силы.

Учения проводились в течение шести дней до 3 августа во время военно-морских учений Rim of the Pacific, или RIMPAC, под руководством США.

По данным Минобороны, в учениях принимали участие эсминцы Морских сил самообороны «Идзумо» и «Таканами».

Учения проводилось в рамках сценария обучения RIMPAC, в котором страны-участницы работают вместе, чтобы отразить гипотетическое нападение на третью страну.

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