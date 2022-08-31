Количество детей в списках ожидания детских садов в Японии впервые ниже 3000

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Токио, 30 августа (Jiji Press). Опрос, проведенный министерством социального обеспечения Японии, показал, что число детей в очереди на поступление в детские сады в стране по состоянию на 1 апреля упало на 52,3% по сравнению с прошлым годом до 2944, что ниже 3000 впервые с начала исследования в 1994 г.

Этот показатель составил всего 11,3% от рекордно высокого уровня в 26 081, установленного в 2017 году, и стал рекордно низким четвертый год подряд.

Резкое снижение отражало большее, чем ожидалось, сокращение числа детей дошкольного возраста в условиях снижения рождаемости в стране, а также усилия правительства по расширению возможностей детских садов. Распространение нового коронавируса также препятствовало использованию яслей.

Опрос также показал, что количество детей, посещающих ясли или другие детские сады, впервые сократилось. Вместе со снижением числа рождений сократилось и количество поступающих в детские сады.

Тем не менее, учитывая рост занятости среди женщин в возрасте 25-44 лет, спрос на детские сады в ближайшем будущем может возрасти, считают наблюдатели.

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