Сильный тайфун приближается к главному острову Окинавы
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Токио (Jiji Press) -- Со второй половины 31 августа до раннего утра 1 сентября наблюдалось приближение мощнейшего тайфуна к главному острову Окинавы, самой южной префектуры Японии.
Тайфун «Хиннамнор», одиннадцатый по счету в этом году, прошел мимо острова Минамидайто, находящегося к востоку от главного острова префектуры Окинава в утром 31 августа, двигаясь на запад-юго-запад.
Метеорологическое управление Японии предупредило о вероятном шторме и сильных приливных волнах.
Ожидается, что ураганный ветер, дождь и шторм не прекратятся в ближайшее время, так как тайфун будет находиться к югу от цепочки островов Сакисима на Окинаве с пятницы по субботу, а в воскресенье отправится на север через Восточно-Китайское море.
По состоянию на 11 часов утра 31 августа, зафиксированному в точке, расположенной примерно в 130 километрах к западу от острова Минамидайто, тайфун перемещался со скоростью 25 километров в час по направлению запад-юго-запад. Атмосферное давление в центре тайфуна достигает 920 гектопаскалей, максимальная стабильная скорость ветра - 55 метров в секунду, максимальная мгновенная скорость ветра - 75 метров в секунду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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